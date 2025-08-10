الأحد 10 أغسطس 2025
أحمد خطاب يعلن تشكيل فاركو لمواجهة إنبي بالدوري

أحمد خطاب
أحمد خطاب

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه أمام إنبي، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، باستاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز "دورى nile" لموسم 2025- 2026.

تشكيل فاركو أمام إنبي 

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل.

في خط الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، حسين حسني، محمد فخري، محمود فرحات.

في خط الهجوم: كريم الطيب.

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي تشكيلة فريقه أمام فاركو المقرر له التاسعة، مساء اليوم الأحد، باستاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز "دورى nile" لموسم 2025- 2026.

مباراة فاركو وانبي

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وتقام اليوم المواجهات التالية:

كهرباء الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء (1_0)

فاركو × إنبي - 9 مساء | أون سبورت 2

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء | أون سبورت 1

نتائج الأسبوع الأول للدوري المصري

وشهدت مباريات الأسبوع الأول النتائج التالية:

وادي دجلة (0) - (0) بيراميدز

المصري البورسعيدي (3) - (1) الاتحاد السكندري

الزمالك (2) - (0) سيراميكا كليوباترا

المقاولون (0) - (2) زد

سموحة (1) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (0) بتروجت

مودرن سبورت (2) - (2) الأهلي

ترتيب الدوري المصري

 

استهل الأهلي وبيراميدز  لقاءاتهما بالدوري المصري بتعادل محبط أمام مودرن سبورت ووادي دجلة بينما تمكن منافسهما التقليدي الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة بنتيجة سلبية ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

 

جدول ترتيب الدوري المصري

 

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة، فيما سيلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الخميس، وسيلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب يوم السبت.

الدوري الممتاز 

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

