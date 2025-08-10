أول تعليق من سلوت على إهدار محمد صلاح ركلة ترجيح وخسارة كأس الدرع الخيرية

علق آرني سلوت مدرب ليفربول، على إهدار محمد صلاح ركلة ترجيح في هزيمة فريقه أمام كريستال بالاس وخسارته لقب الدرع الخيرية خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها "بي بي سي" البريطانية، تعليقا على ركلات الجزاء: "إذا أضاع الفريق الآخر ركلتي جزاء من أصل خمس، تتوقع الفوز لكننا لم نفعل، محمد صلاح عادة ما يسجل وماك أليستر كذلك وإليوت".

وأضاف: "واجهنا فريقا جيدا، لقد صعبوا علينا الأمور الموسم الماضي وفعلوا ذلك اليوم، تمكنا من خلق فرص أكثر مما نفعل عادة ضد الفرق ذات الأداء المتواضع لكن استقبال هدفين يعد أمرًا مبالغًا فيه، خاصة عند تنفيذ ركلات الجزاء كما فعلنا".

وحول جماهير كريستال بالاس الذين أطلقوا صيحات استهجان أثناء تكريم جوتا: "أنا شخص إيجابي، انظر للاحترام الذي قدم لديوجو وأندريه حول العالم، لا أعتقد أن ما حدث كان مخططًا له من جماهير بالاس وكان هناك آخرون يحاولون تهدئتهم ثم تفاعل جمهورنا".

وحول فيرتز وإيكيتيكي، قال سلوت: "لقد جاءا بمبلغ مالي كبير لكنهما يعرفان كيفية التعامل مع الضغط، كلاهما لعب مباراة جيدة، بعد عامين من الركود، تعاقدنا مع لاعبين جدد بأموال طائلة وأعتقد أن هذه فرصة سانحة لضخ طاقة جديدة، خسرنا أربع لاعبين أساسيين ولاعبين شاركوا كثيرًا معنا، أراد البعض الرحيل مثل ترينت".

وختم: "نتيجة لذلك علينا التعاقد مع لاعبين جدد وهذا ما فعلناه، علينا غلق الصفحة والتأكد من جاهزيتنا لمباراة بورنموث ولدينا لقاء ضد نيوكاسل خارج أرضنا ولقاء آخر ضد آرسنال، لا داعي لوصف مدى قوة هذين الفريقين".

ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وأهدر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية.

وحقق فريق كريستال بالاس لقب كأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على نظيره ليفربول بركلات الترجيح (3-2)، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي".

ركلة جزاء محمد صلاح المهدرة

وصوب محمد صلاح كرة ركلة الجزاء خارج المرمى.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وكان هوجو إيكتيكي سجل الهدف الأول لـ ليفربول، في شباك نظيره كريستال بالاس بالدقيقة 4 من تصويبة زاحفة بقدمه اليمنى.

ثم سجل فيليب ماتيتا هدف التعادل لـ كريستال بالاس بالدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وعاد ليفربول وتقدم مجددا عن طريق جيريمي فريمبونج في الدقيقة 20.

ثم تعادل كريستال بالاس عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 77.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

تشكيل كريستال بالاس ضد ليفربول

حراسة المرمى: هندرسون.

الدفاع: ريتشاردز- لاكروكس- جويهي.

الوسط: ميتشيل- مونيوز- كمادا- وارتون.

الهجوم: إيزي- إسماعيلا سار- ماتيتا.

وتواجد على مقاعد البدلاء: بينتيز- ليرما- كلاين- هيوز- إيسي- إدوارد- سوسا- كاردينز.

كأس الدرع الخيرية

وأقيمت بطولة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي 2024/25، في بداية عهد المدرب آرني سلوت، في حين أن كريستال بالاس حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي البطولة على مانشستر سيتي، بهدف دون رد.

