رياضة

البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا يصل القاهرة ويخضع لجلسة تصوير في الزمالك

الزمالك، خضع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب  نادي الزمالك لجلسة تصوير رسمية فور وصوله القاهرة استعدادا للانتظام في مران الفريق.

وكان نادي الزمالك أعلن رسميًّا، التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادمًا من فريق أوليكساندريا الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موعد مشاركة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في مران الفريق. 

وأكد المصدر أن خوان ألفينا بيزيرا ينتظم في مران الزمالك غدا الاثنين استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب. 

مران الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مرانه مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي تحت قيادة يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

 

