استعدادا لمواجهة فاركو، ريبيرو يجتمع مع أفشة في الأهلي

أفشة
أفشة

يعتزم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق لعلاج بعض أخطاء اللاعب في مباراة مودرن سبورت، والتي أقيمت أمس السبت وتسببت في استبداله بين شوطي المباراة. 

تعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

