فان دايك يلمح لحاجة ليفربول إلى مهاجم جديد

علق الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، على هزيمة فريقه في مباراة كأس الدرع الخيرية أمام نظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يحسم كريستال بالاس اللقاء لصالحه بركلات الترجيح، بنتيجة 3-2.

 

تصريحات فان دايك بعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس 

وقال فان دايك، في تصريحات نشرتها شبكة "talksport" الإنجليزية عقب المباراة: "حسنًا، لقد خسرنا داروين نونيز، فقد انضم للدوري السعودي لفريق الهلال، وكذلك لويس دياز، الذي انتقل إلى بايرن ميونخ".

وأضاف: "أعتقد أن هناك مجالًا دائمًا من أجل ضم مهاجم جديد لتعزيز صفوف الفريق، لذلك سنرى ما سيحمله موسم الانتقالات فيما يتعلق بتوازن الفريق".

وختم: "أكره الخسارة، لقد خسرت آخر مباراتين في ويمبلي"، في إشارة لنهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل ونهائي كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس.

ويرتبط ليفربول بضم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، حيث تقدم بعرض قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني لضمه هذا الصيف، لكن ناديه رفض العرض.

