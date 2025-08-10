أخبار الفن اليوم: ابنة عامر منيب تكشف حقيقة إساءتها لأشرف زكي.. إحالة أزمة العزازي بمسرحية "نوستالجيا 90\ 80" للتحقيق.. مي فاروق تحيي حفلًا غنائيا بمهرجان قرطاج
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث المهمة وكانت كالتالي:
إحالة أزمة الفنان محمود العزازي بمسرحية "نوستالجيا 90 \ 80 " إلى التحقيق
شهد العرض المسرحي “نوستالجيا 90\80 ” أزمة كبيرة بعدما تغيب بطل العرض “محمود العزازي”، عن المسرحية التي يجسد ضمن أحداثها شخصية الفنان عادل إمام، مما اضطر الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لتجسيد شخصية الزعيم بدلًا منه إنقاذا للموقف.
ابنة عامر منيب تكشف حقيقة إساءتها لأشرف زكي
كشفت مريم عامر منيب، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا حول إساءتها للفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، من خلال منشور منسوب لها، تمت كتابته عبر صفحة بموقع فيس بوك تحمل اسمها.
مي فاروق تحيي حفلًا غنائيا بمهرجان قرطاج، في هذا الموعد
تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفلًا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الغنائي الدولي، حيث أعلنت مي عن موعد الحفل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكدت أن الحفل سيقام في 16 أغسطس الجاري.
إخلاء قاعة حفلات "ذا بويز" في كوريا الجنوبية بعد تهديد بوجود قنبلة وتأجيل الحفل
أعلنت وكالة "ون هاندرد"، المسئولة عن فرقة الفتيان الكورية "ذا بويز"، عن تأجيل موعد بدء حفل الفرقة في سيول، وذلك بعد تهديد بوجود قنبلة أدى إلى إخلاء قاعة الحفل وإجراء تفتيش أمني شامل.
وكان من المقرر أن تُحيي فرقة الكيبوب "The Boys" الحفل الثالث ضمن جولتها العالمية "ذا بليز" في قبة "KSPO" بسيول، حيث كان من المفترض أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت كوريا، إلا أنه في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأحد، 10 أغسطس، تلقت مؤسسة كوريا للترويج الرياضي (KSPO) فاكسًا يُفيد بوجود عبوة ناسفة داخل القاعة.
الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الجزء الخامس من مسلسل اللعبة
انتهى صناع الجزء الخامس من مسلسل اللعبة من تصوير نصف مشاهد العمل، بعودة ثنائية لكل من الفنان هشام ماجد والفنان شيكو.
وظهر أبطال العمل فى مقدمتهم شيكو وهشام ماجد ومي كساب بشكل جديد ضمن أحدث الجزء الخامس، مرتدين بدل فضائية فى إشارة لطيران اللعبة إلى الفضاء.
مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم الفنانة غادة عادل بدورته القادمة
يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب الفنانة غادة عادل، وذلك في دورته الثالثة والمقرر لها أن تقام في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025.
ومن المقرر أن تتسلم غادة عادل درع التكريم في حفل الافتتاح وسط حضور نخبة من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية.
"الشاطر" لأمير كرارة يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر
حقق فيلم "الشاطر" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، ليلة أمس السبتإيرادات بلغت حوالي 1،723،254 جنيه.
“الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.
