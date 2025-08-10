مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم الفنانة غادة عادل بدورته القادمة

يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب الفنانة غادة عادل، وذلك في دورته الثالثة والمقرر لها أن تقام في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن تتسلم غادة عادل درع التكريم في حفل الافتتاح وسط حضور نخبة من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية.

وأعربت "غادة"عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أنه يحمل لها قيمة خاصة كونه يأتي من مهرجان يهتم بسينما الشباب ويقام في مدينة ساحرة مثل الغردقة.

وقالت: أشعر بالفخر لأن أكون جزءًا من حدث يجمع بين الفن والإبداع في مكان يعكس جمال مصر وسحرها.

من جانبه قال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان: إن تكريم غادة عادل يأتي تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وأعمالها التي تركت بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، وساهمت في ظهور أجيال من المواهب الشابة على مستوى الكتابة والتمثيل والتصوير والإخراج مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية وعبود على الحدود و٥٥ إسعاف.

وتابع: أنه كانت مرحلة التطور في مشوارها بفيلم في شقة مصر الجديدة الذي نالت عن دورها فيه عدد من الجوائز المحلية والدولية، مشيرا إلى أنها استطاعت على مدار سنوات أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بموهبتها وأدائها المتنوع.

وذكر الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، بأن تكريم غادة عادل يأتي تتويجًا لموهبتها الكبيرة وإسهاماتها السينمائية، مؤكدًا على حرص المهرجان أن يكون منصة لتكريم النجوم الذين أثروا الفن المصري والعربي خاصة في مجال سينما الشباب.

ونوه إلى أن غادة عادل واحدة من النجمات اللاتي قدمن مسيرة فنية حافلة بالنجاحات، وتمكنت بموهبتها وحضورها المميز من أن تكون أبرز النجمات علي شاشة السينما المصرية في السنوات الأخيرة.

