الأحد 10 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

ابطال مسلسل اللعبة
ابطال مسلسل اللعبة

انتهى صناع الجزء الخامس من مسلسل اللعبة من تصوير نصف مشاهد العمل، بعودة ثنائية لكل من الفنان هشام ماجد والفنان شيكو.
 

وظهر أبطال العمل فى مقدمتهم شيكو وهشام ماجد ومي كساب بشكل جديد ضمن أحدث الجزء الخامس، مرتدين بدل فضائية فى إشارة لطيران اللعبة إلى الفضاء. 

وكان الفنان هشام ماجد  قد صور عددا من مشاهد الجزء الخامس لمسلسل اللعبة بمنطقة الصليبية.

 

 

مسلسل اللعبة

في هذا السياق، تحدث مخرج المسلسل معتز التوني عن الاستعانة ببعض المؤثرين على السوشيال ميديا للتواجد في الأعمال الفنية، قائلًا: "مش كل الناس على السوشيال ميديا لذيذة وممكن شخص يعمل فيديوهات حلوة جدًّا ولكن أمام الكاميرا الموضوع مختلف، غير الممثل الدارس وتعلم في المعهد، والوقوف أمام الكاميرا غير الموبايل تماما".

مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.

أبطال مسلسل اللعبة مسلسل اللعبة 5 مي كساب هشام ماجد شيكو اخبار الفن

