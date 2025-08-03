تعاون بين نجوم الكيبوب وأساطير الغرب، الكشف عن البرنامج الغنائي الجديد “KPOPPED”

كشفت منصة Apple TV+ عن العرض الترويجي لسلسلتها الغنائية الجديدة "KPOPPED"، والتي تجمع نجوم الكيبوب بعمالقة الغرب في تعاونات فنية فريدة.

ويشارك في تقديم هذا البرنامج التنافسي كل من نجم الكيبوب PSY ومغنية الراب الشهيرة ميغان ذي ستاليون، وتتلخص فكرة البرنامج في جمع فرق الكيبوب مع فنانين غربيين بارزين لإعادة تقديم إحدى أشهر أغانيهم.

بعد فترة تدريب مكثفة، يصعد الفنانون على المسرح في مدينة سيول لتقديم عرض حي أمام الجمهور، الذي يتولى مهمة التصويت لاختيار الأداء الأفضل في كل حلقة، وفي ختام كل حلقة، يقدّم نجوم الكيبوب المشاركون عرضًا ختاميًا.

تتضمن قائمة التعاونات المشاركة في البرنامج نخبة من أبرز الأسماء، من بينها:

فرقة ATEEZ مع جاي بالفين وكايلي مينوغ.

فرقة ITZY مع ميل بي وإيما بونتون من فرقة Spice Girls.

فرقة STAYC مع TLC وبوي جورج.

فرقة Billie مع ميغان ذي ستاليون وباتي لابيل.

فرقة Kep1er مع فانيلا آيس وتايلور داين.

فرقة KISS OF LIFE مع جيس غلين وآفا ماكس.

فرقة BLACKSWAN مع Boyz II Men.

فرقة JO1 مع كيشا وإيف.

تاريخ العرض وحلقاته

من المقرر أن تُعرض جميع حلقات المسلسل الثماني دفعة واحدة على منصة Apple TV+ في 29 أغسطس، كما كُشف عن التوزيع الكامل للفرق والفنانين المشاركين في كل حلقة، وهي كالتالي:

الحلقة الأولى، بيلي، ميغان ذي ستاليون، باتي لابيل.

الحلقة الثانية، إتزي، ميل بي وإيما بونتون.

الحلقة الثالثة، كيبلر، فانيلا آيس، تايلور داين.

الحلقة الرابعة، جو وان، كيشا، إيف.

الحلقة الخامسة، إيتيز، جاي بالفين، كايلي مينوغ.

الحلقة السادسة، ستاي سي، تي إل سي، بوي جورج.

الحلقة السابعة، كيس أوف لايف، جيس غلين، آفا ماكس.

الحلقة الثامنة، بلاك سوان، بويز تو مين.

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