الأحد 10 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

"الشاطر" لأمير كرارة يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر

حقق فيلم "الشاطر" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، ليلة أمس السبتإيرادات بلغت حوالي 1،723،254 جنيه.

أبطال فيلم الشاطر 

“الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطيرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

أماكن عرض فيلم الشاطر 

يعرض الفيلم في 6 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، وسينما هيبس بالوادي الجديد.

