ابنة عامر منيب تكشف حقيقة إساءتها لأشرف زكي

كشفت مريم عامر منيب، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا حول إساءتها للفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، من خلال منشور منسوب لها، تمت كتابته عبر صفحة بموقع فيس بوك تحمل اسمها.

وقالت مريم من خلال منشور كتبته عبر صفحته الرسمية: “بكل أسف وصلنا لمرحلة أصبح فيها البعض يستغل اسمي وشخصيتي في أمور لم ولن تصدر مني، وآخرها انتحال شخصيتي للإساءة للأستاذ أشرف زكي، وهو أمر لم ولن أقبله على الإطلاق”

وأضافت: “وأوكد للجميع أنني لم اتواصل أو أكتب أي كلمة أو إساءة ضد أي شخص، وهذه الأمور صادرة من حسابات وهمية تنتحل شخصيتي، والإجراءات القانونية مستمرة ضد أي شخص ينتحل شخصي”

التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة الإخراج

من جانب آخر، عقد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مساء أمس السبت، اجتماعا مع العديد من مخرجي المسرح المصري وأعضاء شعبة الإخراج بالنقابة، وذلك على مسرح النهار بشارع القصر العيني بالقاهرة.

وتناول الدكتور أشرف زكي العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة الإخراج خلال الفترة الحالية، مشددا أنه لا بد من عودة هيبة المخرج مرة أخرى.

وقال أشرف زكي خلال اللقاء: "الإخراج أصبح مهنة من لا مهنة له، الشعبة في نقابة المهن السينمائية لما اجتمعوا مع بعض عملوا لائحة أجور ممنوع حد يخرج عن هذه اللائحة.. هناك الشعبة قاسية جدا مع من يخرج عن اللوائح لذلك أول بند أتحدث فيه هو ضرورة وضع ضوابط تكون من خلالها الشعبة هي المراقب الأول على الموضوع ومحدش هيقدر على الشعبة".

هيبة مهنة الإخراج المسرحي

وأضاف: "المهنة لابد أن يكون لها هيبة زي ما كان زمان.. كنا زمان لما نقترب من المسرح القومي نرتعش.. كان في ضوابط وهيبة.. هناك أشياء كثيرة لازم يكون لينا فيها آراء ومنها موضوع المهرجانات التي تظهر ولم يعجبني ما يحدث حول هذه الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

