إخلاء قاعة حفلات "ذا بويز" في كوريا الجنوبية بعد تهديد بوجود قنبلة وتأجيل الحفل

أعلنت وكالة "ون هاندرد"، المسئولة عن فرقة الفتيان الكورية "ذا بويز"، عن تأجيل موعد بدء حفل الفرقة في سيول، وذلك بعد تهديد بوجود قنبلة أدى إلى إخلاء قاعة الحفل وإجراء تفتيش أمني شامل.

وكان من المقرر أن تُحيي فرقة الكيبوب "The Boys" الحفل الثالث ضمن جولتها العالمية "ذا بليز" في قبة "KSPO" بسيول، حيث كان من المفترض أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت كوريا، إلا أنه في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأحد، 10 أغسطس، تلقت مؤسسة كوريا للترويج الرياضي (KSPO) فاكسًا يُفيد بوجود عبوة ناسفة داخل القاعة.

على الفور، قامت إدارة القاعة بإخلاء المكان، وهرعت فرق من الشرطة وإدارة الإطفاء إلى موقع الحفل لإجراء تفتيش أمني مكثف، ما أدى إلى تأجيل موعد بدء الحفل.

وقالت وكالة "ون هاندرد" في بيانها الأول: "بسبب تفتيش داخلي لقبة KSPO، سيتأخر موعد افتتاح القاعة وبدء الحفل حتمًا"، مضيفةً أنها ستعلن عن الموعد الجديد فور تحديده.

وبعد انتهاء التفتيش الأمني الذي أجرته الشرطة وإدارة الإطفاء، أعلنت الوكالة في بيان لاحق عن الموعد الجديد للحفل، والذي سيُقام في الساعة السادسة مساءً، كما أشارت إلى أن أبواب القاعة ستُفتح في الساعة 4:45 مساءً.

واختتمت الوكالة بيانها بالاعتذار للجمهور عن التأخير وعن "الانتظار في هذا الطقس الحار"، مؤكدةً على أنها تقوم بتوزيع المياه الباردة على الحاضرين في محيط مكان الحفل. كما دعت جمهور الحفل إلى "تفهم الأمر".

