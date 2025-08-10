إحالة أزمة الفنان محمود العزازي بمسرحية "نوستالجيا 90 \ 80 " إلى التحقيق

شهد العرض المسرحي “نوستالجيا 90\80 ” أزمة كبيرة بعدما تغيب بطل العرض “محمود العزازي”، عن المسرحية التي يجسد ضمن أحداثها شخصية الفنان عادل إمام، مما اضطر الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لتجسيد شخصية الزعيم بدلًا منه إنقاذا للموقف.

وأكد عبد المنعم أن محمود العزازي تغيب عن العرض دون إبلاغ إدارة المسرح بذلك، وهذا ما نفاه الفنان المذكور، وأكد أن تامر عبد المنعم يختلق الأزمات من أجل تصدر الترند.

ومن جانبه أكد الفنان تامر عبد المنعم، أنه لن يرد على تصريحات العزازي، خاصة أن الأزمة قد أحيلت للشئون القانونية الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لاتخاذ قرار فيها بعد التحقيق في الأزمة بشكل كامل

تامر عبد المنعم يؤدي شخصية الزعيم

وسبق أن أعلن تامر عبد المنعم عن الواقعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "تغيب الممثل الذي يقوم بدور الزعيم لظرف ما عن مسرحية نوستالجيا 80/90 أثناء عرضها بالإسكندرية ولم يكن أمامي سوى أن أؤدي الدور لأن الصالة كانت كومبليت".

وأضاف: "وعليه قام الماكيير إسلام عباس بعمله والكوافيرة سلوى أحمد وأنا الآخر قمت بعملي وكانت هذه هي النتيجة... شكرًا إسلام أنت ماكير كبير، المسرح لا يعيقه شئ واحترام الجمهور واجب".

مسرحية نوستالجيا 80/90

وتُقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، بقيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز، عرضًا فنيًا مميزًا على فصلين، ويستعرض الفصل الأول أربع فقرات استعراضية هي: "حلاوة شمسنا"، و*"الإسكندراني"، و"الحجالة"*، بالإضافة إلى فقرة "العصايا".

ويأتي الفصل الثاني ليقدم العرض المسرحي الاستعراضي "نوستالجيا 80 / 90"، وهو عمل فني مستوحى من أشهر الأعمال الفنية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ويدمج العرض بين لقطات من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية، بالإضافة إلى الأغاني والبرامج التلفزيونية التي حُفرت في ذاكرة الجمهور خلال تلك الفترة.

العرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ويشارك في تقديمه فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، التي صمم رقصاتها الفنان محمد قذافي، بالإضافة إلى فرقة بورسعيد للفنون الشعبية التي صمم رقصاتها الفنان محمد أبو صالح.

وتولى إعداد وتوزيع الموسيقى محمد مصطفى، بينما صمم الديكور المهندس محمد جابر، ووضع المكياج إسلام عباس.

أما تصميم الأزياء فهو للمصممة رنا عبدالمجيد، والإضاءة لعز حلمي، وتامر عبدالمنعم هو صاحب فكرة وإخراج العمل، في حين تولى أحمد شعراوي مهمة المخرج المنفذ.

