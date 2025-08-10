حملات أمنية تضبط عددًا من البلوجرز والتيك توكرز بتهم نشر الفسق والفجور

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت عددًا من صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تلقي بلاغات تتهمهم بنشر محتوى غير أخلاقي وخادش للحياء، بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال جذب المشاهدات.

نشر الفسق والفجور خلال ساعات

وخلال الحملات، ألقت القوات القبض على التيك توكر المعروفة بـ"نوجا تاتو" و"فادي تاتو"، لاتهامهما ببث مقاطع مصورة تحوي إيحاءات تخالف القيم والأعراف المجتمعية، وتحرض على الفسق والفجور.

كما تم ضبط التيك توكر إسلام عاطف بعد تعدد البلاغات المقدمة ضده بالاتهامات ذاتها، إلى جانب القبض على شخص متهم ببث مقطع فيديو يدعي فيه بيع أعضاء بشرية بمشاركة إحدى الفنانات وتيك توكر آخر، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني الأرباح.

وتواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول المباحث حيال كل واقعة على حدا.

