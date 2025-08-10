الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات أمنية تضبط عددًا من البلوجرز والتيك توكرز بتهم نشر الفسق والفجور

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت عددًا من صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تلقي بلاغات تتهمهم بنشر محتوى غير أخلاقي وخادش للحياء، بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال جذب المشاهدات.

 

 نشر الفسق والفجور خلال ساعات 

 

وخلال الحملات، ألقت القوات القبض على التيك توكر المعروفة بـ"نوجا تاتو" و"فادي تاتو"، لاتهامهما ببث مقاطع مصورة تحوي إيحاءات تخالف القيم والأعراف المجتمعية، وتحرض على الفسق والفجور.

الداخلية تكشف ملابسات تعدي 4 أشخاص على صاحب محل بالقليوبية

بعد نشر مقطع فيديو، ضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي

كما تم ضبط التيك توكر إسلام عاطف بعد تعدد البلاغات المقدمة ضده بالاتهامات ذاتها، إلى جانب القبض على شخص متهم ببث مقطع فيديو يدعي فيه بيع أعضاء بشرية بمشاركة إحدى الفنانات وتيك توكر آخر، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني الأرباح.

وتواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول المباحث حيال كل واقعة على حدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيع أعضاء بشرية تحرض على الفسق والفجور تحريات المباحث النيابة العامة القبض على التيك توكر البلوجرز والتيك توكرز إسلام عاطف صانعي المحتوى تيك توكرز

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات تعدي 4 أشخاص على صاحب محل بالقليوبية

بعد نشر مقطع فيديو، ضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي

كشف ملابسات مقطع فيديو عن العثور على أوراق انتخابية بإدفو

الداخلية تضبط مرتكبي واقعة الاستعراضات الخطرة وإطلاق الألعاب النارية بكفر الشيخ

القبض على قائد سيارة لقيامه بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بالجيزة

القبض على عاطل لقيامه بإشعال النيران بدراجة نارية بأبو النمرس (فيديو)

القبض على طرفي مشاجرة بالزجاجات المشتعلة والتلويح بالسلاح لخلافات الجيرة بالبحيرة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر الفسق والفجور (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

أول تحرك من الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك علي زيزو

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

البلوجر أوتاكا عن اتهامه بغسيل الأموال: فلوسي حلالي

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads