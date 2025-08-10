بعد نشر مقطع فيديو، ضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، في سلوك متهور عرّض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفة بدعوى اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وردع السلوكيات التي تهدد السلامة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.