حوادث

كشف ملابسات مقطع فيديو عن العثور على أوراق انتخابية بإدفو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد المواطنين وبصحبته آخرون يحملون أوراقًا يُدعى أنها بطاقات خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، زُعم العثور عليها بالطريق الصحراوي بإدفو في أسوان.

بالفحص، تبين أن الشخص الظاهر في الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) حضر من تلقاء نفسه إلى ديوان المركز وادعى عثوره على الأوراق، وأقر بقيامه بحرقها جميعًا عقب نشر المقطع. وبسؤال الأشخاص المرافقين له في الفيديو، أكدوا أن المذكور تواصل معهم وطلب الحضور إلى الطريق الصحراوي بدعوى عثوره على الأوراق، وطلب منهم المشاركة في تصوير المقطع، ثم جمع الأوراق وانصرف بها، دون علمهم بمحتواها أو بما تم حيالها لاحقًا.

 

ضبط مفتش صحة استخرج تصريح دفن لفتاة أجبرتها أسرتها على إنهاء حياتها بالوراق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالشرقية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.
 

