الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تعدي 4 أشخاص على صاحب محل بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالدخول إلى محله، والتعدي عليه بالسب والضرب وتحطيم محتوياته، بسبب خلافات بينهم بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من ترزي (مقيم بدائرة القسم – القائم بالنشر) يفيد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين سيدة من المترددات على محله لخلاف حول قيمة بعض الأعمال، لتعود لاحقًا برفقة 4 من ذويها، حيث قاموا بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته، فضلًا عن إتلاف بعض محتويات المحل.

تم تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

