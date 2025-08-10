الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد سيارة لقيامه بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بالجيزة

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة لقيامه بقطع الطريق، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة "أجرة" لقيامه بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بإحدى الطرق الفرعية بالجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

 

فيديو لسائق بقطع الطريق بالجيزة 

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بإحدى الطرق الفرعية بالجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة" (مقيم بمحافظة الجيزة).


وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة لحدوث خلاف على أولوية تحميل الركاب بينه وبين قائد سيارة أخرى.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو لسائق بقطع الطريق بالجيزة فيديو لسائق بقطع الطريق سائق بقطع الطريق بالجيزة الجيزة سائق بقطع الطريق وزارة الداخلية

مواد متعلقة

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

القبض على قائد سيارة لـ تعطيل حركة المرور وتعريض المواطنين للخطر بالمعادى

الأكثر قراءة

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. من المسئول عن تحديد الأجرة الشهرية؟

مصدر بالأهلي يكشف عن موقف الشناوي من مباراة فاركو

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads