القبض على قائد سيارة لقيامه بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بالجيزة

الأحد 10/أغسطس/2025 - 01:41 م 8/10/2025 1:41:17 PM

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة "أجرة" لقيامه بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بإحدى الطرق الفرعية بالجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو لسائق بقطع الطريق بالجيزة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بإحدى الطرق الفرعية بالجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة" (مقيم بمحافظة الجيزة).



وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة لحدوث خلاف على أولوية تحميل الركاب بينه وبين قائد سيارة أخرى.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

