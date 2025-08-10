الأحد 10 أغسطس 2025
الداخلية تضبط مرتكبي واقعة الاستعراضات الخطرة وإطلاق الألعاب النارية بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله بعض قائدي السيارات ودراجة نارية أثناء أداء حركات استعراضية والسير برعونة، فضلًا عن إطلاق ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط المركبات المشار إليها وقائديها (6 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، وذلك خلال مشاركتهم في حفل زفاف. 

 

ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 77 مخالفة تموينية بالدقهلية

ضبط 12 طن أجزاء دجاج وجمبري غير مطابقة للمواصفات بطلخا في الدقهلية (صور)

وتم التحفظ على السيارات والدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.

