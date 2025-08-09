القبض على عاطل لقيامه بإشعال النيران بدراجة نارية بأبو النمرس (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لقيامة بإشعال النيران بدراجة نارية ملك سائق بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات عائلية فى منطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة.





فيديو لشخص يشعل النيران بدراجة نارية بأبو النمرس

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بدراجة نارية وفراره هاربًا عقب ارتكابه الواقعة.



وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).

وبسؤاله قرر بتضرره من (عاطل – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بإضرام النيران بالدراجة النارية ملكه، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

