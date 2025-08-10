فوائد الكركديه، مشروب طبيعي يحمي الخلايا ويحافظ على صحة الأنسجة

فوائد الكركديه لصحة الجسم عديدة، والكركديه هو نبات عشبي يزرع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويشتهر بأزهاره الحمراء الداكنة التي تُجفف وتُستخدم في إعداد مشروب منعش له طعم مميز بين الحلو والحامض.





إلى جانب مذاقه اللذيذ، يعتبر الكركديه من أقدم المشروبات العشبية التي استخدمت في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض ودعم الصحة العامة، وقد أثبتت الدراسات الحديثة الكثير من فوائده.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكركديه مشروب طبيعي يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، حيث يساهم في دعم صحة القلب، خفض ضغط الدم، تحسين صحة الكبد، تعزيز المناعة، والحفاظ على البشرة.



وأضافت الدكتورة مروة، أن إدراج الكركديه ضمن الروتين الغذائي يمكن أن يكون خطوة بسيطة وفعالة نحو حياة أكثر صحة ونشاطًا.



أهم فوائد الكركديه لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد الكركديه لصحة الجسم، ومختلف أجهزته.

1. دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

يعد الكركديه من المشروبات الفعالة في خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يحتوي على مركبات نباتية طبيعية مثل الأنثوسيانين والفلافونويد، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

تشير الأبحاث إلى أن تناول شاي الكركديه بانتظام قد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، بشرط استشارة الطبيب لتجنب أي تعارض مع الأدوية.

2. غني بمضادات الأكسدة

الكركديه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية، مثل فيتامين C والبوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم. هذه الجذور الحرة تسبب تلف الخلايا وتسريع الشيخوخة، كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

لذلك، يمكن لمشروب الكركديه أن يلعب دورًا في حماية الخلايا والحفاظ على صحة الأنسجة.

3. دعم صحة الكبد

أظهرت بعض الدراسات أن مستخلص الكركديه قد يساعد في تحسين صحة الكبد من خلال تعزيز كفاءة إنزيماته وحمايته من الأضرار التأكسدية. كما يمكن أن يساهم في تقليل تراكم الدهون في الكبد، مما يجعله مفيدًا للأشخاص المعرضين لمرض الكبد الدهني.

4. المساعدة في إنقاص الوزن

الكركديه يعتبر مشروبًا منخفض السعرات الحرارية وخاليًا من الدهون، وعند تناوله بدون إضافة سكر، يمكن أن يكون جزءًا من أي نظام غذائي يهدف لفقدان الوزن.

بعض الدراسات تشير إلى أن الكركديه قد يساهم في تقليل امتصاص النشويات والدهون، وبالتالي الحد من زيادة الوزن، بالإضافة إلى دوره في تحسين عملية الأيض.

5. تحسين الهضم

في الطب الشعبي، كان الكركديه يستخدم كمشروب مهدئ للجهاز الهضمي، إذ يساعد على تخفيف الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، نظرًا لاحتوائه على ألياف ومركبات نباتية تحفز نشاط القولون.

كما أنه قد يساهم في الوقاية من عسر الهضم والشعور بالانتفاخ.

6. تقوية جهاز المناعة

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C والمعادن مثل الحديد والكالسيوم، يساعد الكركديه على دعم جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى، خاصة خلال فترات تغير الطقس أو انتشار الأمراض الموسمية.

7. الحفاظ على صحة البشرة

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكركديه تجعل منه مشروبًا مثاليًا لدعم صحة البشرة. فهو يساعد على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة، ويعزز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد ونضارته.

كما أن شربه بانتظام قد يقلل من تأثير العوامل البيئية الضارة مثل التلوث وأشعة الشمس على البشرة.

8. تأثيره المهدئ وتحسين المزاج

الكركديه من المشروبات العشبية التي يمكن تناولها دافئة أو باردة، وكلاهما له تأثير مهدئ على الأعصاب. يحتوي على مركبات قد تساعد على خفض مستويات التوتر والقلق، مما يجعله خيارًا جيدًا بعد يوم طويل أو قبل النوم.

9. دعم توازن الكوليسترول

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكركديه قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وفي الوقت نفسه رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر تصلب الشرايين.

طريقة تحضير الكركديه

يمكن تحضير الكركديه بسهولة بطرق متعددة:

الكركديه البارد:

انقع أوراق الكركديه المجففة في ماء بارد لعدة ساعات أو طوال الليل.

يُصفى ويُحلى بالعسل أو السكر حسب الرغبة.

يُقدم مع مكعبات الثلج.

الكركديه الساخن:

اغلي الماء وأضف إليه أوراق الكركديه المجففة.

اتركه على النار لبضع دقائق ثم ارفعه وغطيه ليتشبع بالنكهة.

يُصفى ويُشرب دافئًا أو يُترك ليبرد.

التحذيرات والاحتياطات

رغم فوائده الكثيرة، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه لها:

ضغط الدم المنخفض: إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم، قد يؤدي شرب الكركديه إلى مزيد من الانخفاض مما يسبب دوخة أو إغماء.

الحمل والرضاعة: لا يُفضل تناول كميات كبيرة منه خلال الحمل لأنه قد يحفز انقباضات الرحم.

التفاعل مع الأدوية: قد يتعارض مع أدوية ضغط الدم أو مدرات البول، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

مرضى الحساسية: في حالات نادرة، قد يسبب الكركديه حساسية جلدية أو مشكلات هضمية.

