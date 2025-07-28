فوائد الكركديه، أهم مشروب طبيعي لترطيب الجسم فى الطقس الحار

فوائد الكركديه، الكركديه من الأعشاب الشهيرة التى لها لون مميز، ويقدم كمشروب طبيعي له مذاق لذيذ وعشاق كثيرون.

وفوائد الكركديه ، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكركديه نبات عشبي مشهور يستخدم منذ القدم في العديد من الثقافات كمشروب صحي ومنعش، سواء كان ساخن أو بارد، ويتميز بلونه الأحمر القاني وطعمه الحامض، ويحضر عادة من أوراق وأزهار نبات الكركديه المجففة، إلى جانب طعمه اللذيذ، يحتوي الكركديه على العديد من الفوائد الصحية والجمالية التي تجعله مشروب مفضل للكثيرين.

فوائد الكركديه للصحة

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد الكركديه التى تدفع لتناوله الآتي:

خفض ضغط الدم، حيث تعمل مكوناته الطبيعية كموسع للأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم ويقلل من الضغط على جدران الشرايين، لذلك ينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناوله بشكل منتظم، ولكن بعد استشارة الطبيب لتجنب أي تداخل دوائي.

يساعد الكركديه على تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما يقي من تصلب الشرايين ويحافظ على صحة القلب، كما أن احتواءه على مضادات الأكسدة يحمي خلايا القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

أثبتت بعض الدراسات أن شرب الكركديه يساعد على تعزيز عملية الأيض وتقليل امتصاص الدهون، مما يدعم جهود إنقاص الوزن. كما أنه مشروب منخفض السعرات الحرارية ويمنح إحساس بالانتعاش والشبع.

الكركديه مصدر قوي لمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والبوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الشيخوخة المبكرة.

يساعد الكركديه على تنظيف الكبد من السموم ودعم وظائفه الحيوية، كما تشير الدراسات إلى أنه قد يقلل من تراكم الدهون في الكبد ويحميه من بعض الأمراض.

قد يكون للكركديه تأثير إيجابي على خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به، ولكن يجب تناوله بحذر مع متابعة مستويات السكر بشكل دوري.

يحتوي الكركديه على نسبة عالية من فيتامين C والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مقاومة العدوى ونزلات البرد.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، يساعد الكركديه على تجديد خلايا البشرة، توحيد لونها، وتقليل علامات التقدم في العمر، كما أن تناوله أو استخدامه موضعيا قد يقوي الشعر ويقلل من تساقطه.

يعمل الكركديه كمهدئ طبيعي يساعد على الاسترخاء والتخفيف من التوتر والقلق، خاصة عند تناوله دافئ قبل النوم.

يساعد الكركديه على تحسين عملية الهضم، وتخفيف الانتفاخ والإمساك، كما أنه يساهم في تنظيم حركة الأمعاء وطرد السموم من الجسم.

محاذير استخدام الكركديه

وتابعت، أنه يجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناوله، ولا ينصح به بكميات كبيرة لمرضى ضغط الدم المنخفض، وقد يتداخل مع بعض أدوية ضغط الدم أو مدرات البول.

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