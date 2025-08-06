فوائد الكرز، يحمي من الأمراض المزمنة ويخفف أعراض النقرس

فوائد الكرز، الكرز من الفاكهة الفاخرة والشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم في صناعة الحلوى والمربى.

وفوائد الكرز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكرز من الفواكه الصيفية اللذيذة والمحببة للكثيرين بفضل مذاقه الحلو واللاذع في الوقت نفسه، كما أنه غني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، ويتميز الكرز بلونه الأحمر الداكن الجذاب واحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله فاكهة ذات قيمة صحية وجمالية كبيرة.

فوائد الكرز للصحة

فوائد الكرز للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكرز للصحة:

يحتوي الكرز على مركبات الأنثوسيانين والكاروتينات التي تعمل كمضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة.

تساهم هذه المضادات في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يساعد تناول الكرز بانتظام في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

يمتاز الكرز بخصائصه المضادة للالتهابات، حيث يساعد في تخفيف آلام المفاصل والروماتيزم.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول عصير الكرز يقلل من أعراض النقرس ويخفض مستويات حمض اليوريك في الدم.

يعتبر الكرز من المصادر الطبيعية لهرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

يساعد تناول الكرز أو شرب عصيره قبل النوم في تحسين جودة النوم والحد من الأرق.

يحتوي الكرز على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تحسن من عملية الهضم وتقلل من الإمساك.

تساعد الألياف أيضا في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين صحة القولون.

يحتوي الكرز على مؤشر غلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسب لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.

تساعد مضادات الأكسدة في الكرز على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين.

غني بفيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

يحتوي أيضا على الزنك والنحاس المهمين في دعم الجهاز المناعي.

فوائد الكرز الجمالية

وتابع، أن من فوائد الكرز الجمالية:-

بفضل مضادات الأكسدة، يساعد الكرز في مكافحة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

فيتامين C والكاروتينات يساهمان في تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة ونضارة.

تناول الكرز أو استخدامه في ماسكات طبيعية يساعد في تفتيح البشرة والتقليل من التصبغات الداكنة.

يعمل على تجديد خلايا الجلد بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

يحتوي الكرز على فيتامينات A وC وE التي تقوي بصيلات الشعر وتحفز نموه.

يساعد أيضا في منح الشعر لمعان صحي والحد من تساقطه نتيجة تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

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