هل يسبب الكركديه البارد انخفاض ضغط الدم؟

كشف الدكتور مصطفي محمدي استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوي أن هناك اعتقاد خاطيء أن مشروب الكركديه البارد يتسبب في انخفاض ضغط الدم بينما الكركديه الساخن يسبب ارتفاع ضغط الدم.

هل يسبب الكركديه ارتفاع الضغط؟

وقال استشاري الباطنة أن حقيقة الأمر ان مشروب الكركديه سواء الساخن أو البارد يتسببان في انخفاض ضغط الدم، مشيرا إلى أن الكركديه المغلي لن يفيد الجسم.

الكركديه

أوضح أن أفضل طريقة لتناول مشروب الكركديه هي وضع الماء الساخن عليه وتركه لمدة تتراوح من 5 الى 10 دقائق او يتم نقعه في الماء البارد لفترة لكي يستفيد منه الجسم.

ومشروب الكركديه غني بمضادات الأكسدة وله فوائد عديدة وكشفت الأبحاث عن مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بشرب الكركديه، حيث أظهرت أنه قد يخفض ضغط الدم، ويقلل من نمو البكتيريا، وحتى يساعد على إنقاص الوزن.

ويحتوي الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية، وقد يساعد في منع الضرر والأمراض الناجمة عن تراكم الجذور الحرة.

ومن ضمن فوائد الكركديه أنه يساعد في خفض ضغط الدم ويساعد على تحسين مستويات الدهون في الدم



وأوضحت بعض الدراسات أن الكركديه قد يساعد في تحسين مستويات الدهون في الدم كما يقلل مستويات الكوليسترول الضار LDL.

العناصر الغذائية لمشروب الكركديه

يحتوي كوب واحد من الكركديه العناصر الغذائية:

السعرات الحرارية: ٢٨

البروتين: ٠.٥ جم

الدهون: ٠ جم

الكربوهيدرات: ٦.٥ جم

الكالسيوم

المغنيسيوم

الفوسفور

البوتاسيوم

فيتامين أ

فيتامين ج

الكركديه

فوائد الكركديه

إلى جانب بعض الفيتامينات والمعادن، يحتوي الكركديه على مركبات كيميائية تُسمى المواد الكيميائية النباتية، والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض، وقد بحثت العديد من الدراسات التي أُجريت في الفوائد الصحية المحتملة للكركديه .

فيتامين ج ومضادات الأكسدة

يلعب فيتامين ج العديد من الأدوار الأساسية في الجسم، بما في ذلك:

نمو الأنسجة وإصلاحها

الحفاظ على الغضاريف والعظام والأسنان

التئام الجروح

تكوين الكولاجين

امتصاص الحديد

ويحتوي الكركديه علي فيتامين سي هو أيضًا مضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة وقد يساعد في منع تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة في الجسم.

ويمكن أن يقلل هذا من خطر الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية الخطيرة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار الكركديه بديلًا عن الأدوية الخاصة بهذه الحالات.

يحتوي الكركديه على مضادات أكسدة أخرى مثل الأنثوسيانين وقد يساعد أيضًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

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