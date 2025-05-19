قناع الكركديه والزبادي لتوحيد لون البشرة ومحاربة الشيخوخة

التجاعيد شبح تطارد الفتيات كثيرا خاصة بعد عمر الثلاثين حيث تبدأ فى الظهور ولكن يمكن تأخيرها من خلال العناية الجيدة بالبشرة.

والعناية الجيدة بالبشرة تشمل شرب الماء الوفير والتغذية السليمة والنوم الكافى والحرص على التركيب اليومى للبشرة مع تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة وترطبها بعمق.

قناع الكركديه والزبادى لتوحيد لون البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الكركديه والزبادى لتوحيد لون البشرة ومحاربة الشيخوخة.

المكونات:-

1 ملعقة كبيرة من بودرة الكركديه (يمكن طحن أوراق الكركديه المجففة).

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد النقي.

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري، للترطيب).

القليل من الزبادي أو اللبن (للبشرة الجافة أو المختلطة).

الطريقة:

امزجي الكركدية المطحون مع ماء الورد حتى يتشكل لديك خليط متماسك.

أضيفي العسل والزبادي وامزجي جيدا.

ضعي القناع على وجه نظيف واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم رشي قليلا من ماء الورد كتونر طبيعي.

يستخدم القناع مرتين في الأسبوع.

يفضل عمل اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل.

يحفظ الكركدية وماء الورد في مكان جاف وبارد للحفاظ على فعاليتهما.

هذا القناع يرطب البشرة وينعشها ويزيل الخلايا الميتة بالجلد ويحارب التجاعيد ويحمى من شيخوخة البشرة ويساعد فى توحيد لونها، لذا يفضل المواظبة على استخدامه حفاظا على جمال البشرة.

قناع الكركديه والزبادى لتوحيد لون البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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