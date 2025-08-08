أخبار الفن اليوم:" وفاة الفنان سيد صادق.. حقيقة إحياء ميادة الحناوي حفل مهرجان جرش بدون مقابل.. هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

أعلن الكاتب لؤي السيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والده الفنان سيد صادق، عن عمر ناهز 80 عاما.

وكتب نجل الفنان سيد صادق قائلا: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)”.

توافد عدد كبير من الجمهور على حفل الفنان تامر عاشور، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة قبل صعود المطرب على المسرح.

وقرر تامر عاشور، أن يختار الجمهور الأغاني التي يريد أن يؤديها تامر عاشور على المسرح، وعلى الفور تفاعل عدد كبير من الجمهور وانهالت التعليقات متضمنة عددا كبيرا من الأغاني.

تحدثت الفنانة ألهام عبد البديع عن كواليس مشاركتها في مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام وقالت: “أنا كنت متأكدة إن هيجيلي مسلسل مع الزعيم لأن السنة اللي قبليها كانوا عايزني واعتذرت، وقلت إن شاء الله السنة اللي بعدها ووعدت وكنت صادقة”.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "لما جالي الدور في فلانتينو وافقت فورا رغم إنه أصغر من الدور الأول اللي كنت هاخده بس علشان وعدي، وكنت في المستشفى وقلت لهم أنا عندي شرط واحد: أمضي النهاردة وآخد الورق، علشان جدتي كانت لسه عايشة، وكان نفسها تشوفني بمثّل مع عادل إمام، والحمد لله ربنا حققلي الحلم ده، وحققت لها حلمها".

أثارت الفنانة السورية ميادة الحناوي، حالة من الجدل بعد تداول أنباء مؤخرا تزعم مشاركتها في مهرجان جرش بالأردن دون مقابل، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة خاصة، بعدما أفادت عدد من وسائل الأعلام اللبنانية بأن المنتج الأردني محمد المجالي نشر عدد من التسجيلات الصوتية منسوبة لميادة الحناوي وأعتبر زيارة الأخيرة لا تليق بصورة الأردن الثقافية ولا بمهرجان جرش.

في هذا السياق أعربت “ميادة” عن انزعاجها الشديد بعد نشر تسجيلات منسوبة لها، وتواصلت مع مدير مهرجان جرش أيمن السناوي، وأكدت أنها ترفض الزج باسمها في مهاترات، معربة عن غضبها وانزعاجها بسبب الأنباء التي انتشرت وزعمت مشاركتها في المهرجان، مؤكدة أنها حصلت على أجرها.

طرح المطرب مصطفى شوقي، أغنيته الجديدة «بؤبؤ»، عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، وكافة المنصات الرقمية الموسيقية، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان مصطفى شوقي وتوزيع مايكل جمال.

حققت أغنية “لينا معاد” للنجم تامر حسني من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، 14 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها ضمن الألبوم.

الأغنية من كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي.

وتقول كلمات الأغنية: “هسيب الايام تثبتلك لما تروح وتغيب.. على ايه يا حبيبي هنتعاتب ما خلاص هنسيب.. ومسير الدنيا هتجمعنا من تاني اكيد.. كفايه كلام وخلي حبيبي فراقنا يليق.. بسنين عيشناها بتفاصيلها بين فرح وضيق.. وهتفضل دائمًا على بالنا حتى واحنا بعيد.. لينا معاد نتقابل فيه بعد اما نحاول واحنا بعاد.. وهنحكي ازاي عدينا بكل دقيقه فراق.. وهتعرف ان ليالي البعد مش مستاهله عناد.. لينا معاد نتقابل فيه بعد اما نحاول واحنا بعاد.. وهنحكي ازاي عدينا بكل دقيقه فراق.. وهتعرف ان ليالي البعد مش مستاهله عناد”.

قال الفنان تامر حسني: إن لديه أشخاصا كثرين يريد أن يخرجوا من حياته، وأضاف:" كل الناس عندهم حد عايزين يخرجوه من حياتهم.. بيبقي حوالينا أحيانا ناس عاملين بيحبونا وهما مش بيحبونا علشان كده أغنية حفلة تخرج من حياتي كانت بتعبر عن الموقف ده".

وأكد تامر حسني أن لهجته السورية في فيلم الفلوس كان صوته الحقيقي وليس دوبلاج، مشيرا إلي أن كان البعض يعتقد أنه تم استخدام الدوبلاج.

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا مميزا في صيدا بـ لبنان ضمن فعاليات مهرجان صيدا الدولي وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وقدمت نانسي عجرم خلال حفلها في صيدا عدد كبير من أغانيها الشهيرة والتي رددها معها الجمهور بالإضافة إلى غنائها أغاني ألبومها الجديد NANCY 11..

نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع فيس بوك مقطع فيديو لحوار قديم له بتاريخ 2022، ويأتي ذلك بعد قرار المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية باستبعاد الفنانين المصريين من موسم الرياض والاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين.

واصطحب الفنان هذا الفيديو تعليقا متضمنا: “هذا الحوار بتاريخ أكتوبر 2022 عن موسم الرياض واليوم أتوجه بالشكر للمسئولين بالرياض لتنفيذ تعليماتي منذ ٣ سنوات وبعد التصريحات الأخيرة باستبعاد الفنانين المصريين من موسم الرياض نقول لزملائنا الفنانين ما رأيكم زاد فضلكم”.

