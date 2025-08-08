الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نانسي عجرم تتألق خلال حفلها في لبنان (فيديو)

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا مميزا في صيدا بـ لبنان ضمن فعاليات مهرجان صيدا الدولي وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

 

حفل نانسي عجرم في صيدا

وقدمت نانسي عجرم خلال حفلها في صيدا عدد كبير من أغانيها الشهيرة والتي رددها معها الجمهور بالإضافة إلى غنائها أغاني ألبومها الجديد NANCY 11.. 

ألبوم نانسي 11

وطرحت نانسي عجرم مؤخرا ألبومها الجديد “نانسي 11” ويضم  الألبوم 11 أغنية كالآتي: بدي أقول بحبك، يا قلبو، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني، انسى، غيرانين، طراوة، أنا تبعني، يا سيدي يا سيدي. 

وأحيت مؤخرا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان موازين في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير. 

 

واستقبل الجمهور المغربي نانسي عجرم استقبالا خاصا بالهتافات والتصفيق فور صعودها إلى المسرح، وقدمت عدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل نانسي عجرم في صيدا اللبنانية نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نانسي عجرم

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية احتفالًا بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)

تعزيزات أمنية وإقبال جماهيري لحضور ديفيليه افتتاح مهرجان المانجو الثالث (صور)

موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي وسعر البنزين بعد رفع الدعم بالكامل

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 حراس مرمى مرشحون لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

دعاء الجمعة لنيل الرضا والقبول من الرحمن

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالبركة في المال والحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads