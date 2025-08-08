نانسي عجرم تتألق خلال حفلها في لبنان (فيديو)

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا مميزا في صيدا بـ لبنان ضمن فعاليات مهرجان صيدا الدولي وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل نانسي عجرم في صيدا

وقدمت نانسي عجرم خلال حفلها في صيدا عدد كبير من أغانيها الشهيرة والتي رددها معها الجمهور بالإضافة إلى غنائها أغاني ألبومها الجديد NANCY 11..

ألبوم نانسي 11

وطرحت نانسي عجرم مؤخرا ألبومها الجديد “نانسي 11” ويضم الألبوم 11 أغنية كالآتي: بدي أقول بحبك، يا قلبو، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني، انسى، غيرانين، طراوة، أنا تبعني، يا سيدي يا سيدي.

وأحيت مؤخرا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان موازين في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير.

واستقبل الجمهور المغربي نانسي عجرم استقبالا خاصا بالهتافات والتصفيق فور صعودها إلى المسرح، وقدمت عدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

