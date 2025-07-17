"لينا معاد" تحسم معركة التريند بين تامر حسني وعمرو دياب

أزاحت أغنية “لينا معاد” للفنان تامر حسني من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، أغنية “خطفوني” للنجم عمرو دياب رفقة ابنته “جنا” من صدارة تريند منصة “أنغامي” الرقمية.

تريند أنغامي

يأتي ذلك بعد تصدر أغنية “خطفوني” لتريند أنغامي لمدة أسبوعين منذ طرحها ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد “ابتدينا” يوم 3 يوليو الجاري.

أغنية لينا معاد

الأغنية من كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي.

ألبوم تامر حسني الجديد

ألبوم "لينا معاد" يتضمن أغاني: "الأنوثة الطاغية، ⁠يا حب، ⁠حبك لو غلطة، ⁠خلونا نشوفكم تاني، ⁠لينا معاد، ⁠هو ده بقى، ⁠حبيبي تقلان، ⁠الذوق العالي، ⁠يلا يا كداب، ⁠واحشني يا ابن اللذينة، ⁠الاحتياج وحش، ⁠هيموت ويرجع، ⁠مستني إيه، ⁠حفلة تخرج من حياتي، ⁠ملكة جمال الكون".

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