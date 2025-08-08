تعرف على مفاجأة تامر عاشور للجمهور قبل انطلاق حفله بالعلمين الجديدة

توافد عدد كبير من الجمهور على حفل الفنان تامر عاشور، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة قبل صعود المطرب على المسرح.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين الجديدة

وقرر تامر عاشور، أن يختار الجمهور الأغاني التي يريد أن يؤديها تامر عاشور على المسرح، وعلى الفور تفاعل عدد كبير من الجمهور وانهالت التعليقات متضمنة عددا كبيرا من الأغاني.

الغناء مع المطربة شيرين عبدالوهاب

وكان المطرب تامر عاشور قال إن لديه أحلاما يتمنى أن يحققها الفترة المقبلة، من بينها أمنيته التي تتعلق بالغناء مع المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أنه يتمنى منذ فترة أن يتعاون فنيًا ويقوم بالغناء معها علي المسرح.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير: إن المطربة أصالة هى الأخرى من بين أكثر المطربات اللاتي يتمنى التعاون معهن فنيا لرغبته في إجراء تجربة فنية مميزة معهما.

آلام في الرباط الصليبي

وأوضح المطرب تامر عاشور أنه كان يعاني من آلام في الرباط الصليبي، ورغم ذلك لم يستطع الغياب عن جمهور بحفلات دولتي الكويت والمغرب، وهو ما يفسر ظهوره في أكثر من مناسبة بـ العكاز.

وأشار المطرب تامر عاشور إلى أنه يرحب دائما بالعمل مع المايسترو هاني فرحات، موضحًا أن العمل معه يكون ممتعًا للغاية ويتسم بالهدوء والإبداع.

