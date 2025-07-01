الثلاثاء 01 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

كشف سبب استخدامه العكاز، تامر عاشور: أتمنى الغناء مع شيرين وأصالة

تامر عاشور؛ فيتو
تامر عاشور؛ فيتو

 

قال المطرب تامر عاشور إن لديه أحلاما يتمنى أن يحققها الفترة المقبلة، من بينها أمنيته التي تتعلق بالغناء مع المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أنه يتمنى منذ فترة أن يتعاون فنيًا ويقوم بالغناء معها علي المسرح.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير: إن المطربة أصالة هى الأخرى من بين أكثر المطربات اللاتي يتمنى التعاون معهن فنيا لرغبته في إجراء تجربة فنية مميزة معهما.

 

آلام في الرباط الصليبي 

 

وأوضح المطرب تامر عاشور أنه كان يعاني من آلام في الرباط الصليبي، ورغم ذلك لم يستطع الغياب عن جمهور بحفلات دولتي الكويت والمغرب، وهو ما يفسر ظهوره في أكثر من مناسبة بـ العكاز.

وأشار المطرب تامر عاشور إلى أنه يرحب دائما بالعمل مع المايسترو هاني فرحات، موضحًا أن العمل معه يكون ممتعًا للغاية ويتسم بالهدوء والإبداع.


 

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تامر عاشور المطرب تامر عاشور شيرين عبد الوهاب اصالة

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