السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

الليلة، نانسي عجرم تحيي حفلا في مهرجان قرطاج

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الليلة، حفلا في مهرجان قرطاج بتونس.

وبدأ الجمهور التونسي في التوافد على مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات، ومن المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا.

 

ألبوم نانسي عجرم الجديد 

وطرحت نانسي عجرم مؤخرا ألبومها الجديد “نانسي 11” ويضم  الألبوم 11 أغنية كالآتي: بدي أقول بحبك، يا قلبو، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني، انسى، غيرانين، طراوة، أنا تبعني، يا سيدي يا سيدي. 

 

وأحيت مؤخرا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان موازين في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير. 

 

واستقبل الجمهور المغربي نانسي عجرم استقبالا خاصا بالهتافات والتصفيق فور صعودها إلى المسرح، وقدمت عدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

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