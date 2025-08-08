بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع فيس بوك مقطع فيديو لحوار قديم له بتاريخ 2022، ويأتي ذلك بعد قرار المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية باستبعاد الفنانين المصريين من موسم الرياض والاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين.

واصطحب الفنان هذا الفيديو تعليقا متضمنا: “هذا الحوار بتاريخ أكتوبر 2022 عن موسم الرياض واليوم أتوجه بالشكر للمسئولين بالرياض لتنفيذ تعليماتي منذ ٣ سنوات وبعد التصريحات الأخيرة باستبعاد الفنانين المصريين من موسم الرياض نقول لزملائنا الفنانين ما رأيكم زاد فضلكم”.

وقال محمد صبحي خلال اللقاء: “أنا اتعرض عليا مليون دولار في العرض الواحد يعني 16 مليون جنيه مصري (حينها) وقلت لن أذهب للسعودية تحت عنوان الترفيه، أنا شايف إن السعودية بعد انغلاق طوبل تاخد خطوة جريئة كي تنشر الثقافة أو تصنع الثقافة وأن تكون الرياض مركز إشعاع بالسعوديين أن تبدأ تدرب فنانين سعوديين وتبدأ تعمل خطة لتطوير العمل دا، أنا عايز أتفرج على الفنان السعودي”.

وأضاف: “إنك تستضيف حد وسط السعوديين ماشي بتحصل بس أنا يهمني يتقال إن هذا البلد الشقيق بعظمته يبدأ يعلم ولاده لازم أشوف الفن اللي بيعبر عن مجتمع السعوديين”.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد كشف عن شكل حفلات موسم الرياض القادم.

وقال “آل الشيخ” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك:" ‏إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية.. مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.