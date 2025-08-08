حقيقة غناء ميادة الحناوي في مهرجان جرش دون مقابل

أثارت الفنانة السورية ميادة الحناوي، حالة من الجدل بعد تداول أنباء مؤخرا تزعم مشاركتها في مهرجان جرش بالأردن دون مقابل، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة خاصة، بعدما أفادت عدد من وسائل الأعلام اللبنانية بأن المنتج الأردني محمد المجالي نشر عدد من التسجيلات الصوتية منسوبة لميادة الحناوي وأعتبر زيارة الأخيرة لا تليق بصورة الأردن الثقافية ولا بمهرجان جرش.

حقيقة غناء ميادة الحناوي في مهرجان جرش بدون مقابل

في هذا السياق أعربت “ميادة” عن انزعاجها الشديد بعد نشر تسجيلات منسوبة لها، وتواصلت مع مدير مهرجان جرش أيمن السناوي، وأكدت أنها ترفض الزج باسمها في مهاترات، معربة عن غضبها وانزعاجها بسبب الأنباء التي انتشرت وزعمت مشاركتها في المهرجان، مؤكدة أنها حصلت على أجرها.

ومن جانبه، أكد مدير مهرجان جرش أنه لن يرد على الأنباء التي تزعم مشاركتها في مهرجان جرش بالأردن دون مقابل، مشددا على احترامه للفنانة ميادة الحناوي

تألقت النجمة ميادة الحناوي خلال حفلها ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن.

وقدمت ميادة الحناوي، في مهرجان جرش عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أن إدارة المهرجان سلمتها درع المهرجان على المسرح.

