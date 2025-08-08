الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حقيقة غناء ميادة الحناوي في مهرجان جرش دون مقابل

ميادة الحناوي، فيتو
ميادة الحناوي، فيتو

أثارت الفنانة السورية ميادة الحناوي، حالة من الجدل بعد تداول أنباء مؤخرا تزعم مشاركتها في مهرجان جرش بالأردن دون مقابل، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة خاصة، بعدما أفادت عدد من وسائل الأعلام اللبنانية بأن المنتج الأردني محمد المجالي نشر عدد من التسجيلات الصوتية منسوبة لميادة الحناوي وأعتبر زيارة الأخيرة لا تليق بصورة الأردن الثقافية ولا بمهرجان جرش.

حقيقة غناء ميادة الحناوي في مهرجان جرش بدون مقابل 

في هذا السياق أعربت “ميادة” عن انزعاجها الشديد بعد نشر تسجيلات منسوبة لها، وتواصلت مع مدير مهرجان جرش أيمن السناوي، وأكدت أنها ترفض الزج باسمها في مهاترات، معربة عن غضبها وانزعاجها بسبب الأنباء التي انتشرت وزعمت مشاركتها في المهرجان، مؤكدة أنها حصلت على أجرها.

ومن جانبه، أكد مدير مهرجان جرش أنه لن يرد على الأنباء التي تزعم مشاركتها في مهرجان جرش بالأردن دون مقابل، مشددا على احترامه للفنانة ميادة الحناوي 

تألقت النجمة ميادة الحناوي خلال حفلها ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن.

وقدمت ميادة الحناوي، في مهرجان جرش عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أن إدارة المهرجان سلمتها درع المهرجان على المسرح.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقيقة غناء ميادة الحناوي في مهرجان جرش بدون مقابل ميادة الحناوي ميادة الحناوي في مهرجان جرش

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

بحوزته حشيش وكوكايين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا (فيديو)

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع فاركو.. ليفربول ضد كريستال بالاس.. نهائي السوبر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

دعاء الجمعة لنيل الرضا والقبول من الرحمن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads