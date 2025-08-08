إلهام عبد البديع: وافقت على مسلسل فلانتينو وأنا في المستشفى ووفاة جدتي دمرتني نفسيا

تحدثت الفنانة ألهام عبد البديع عن كواليس مشاركتها في مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام وقالت: “أنا كنت متأكدة إن هيجيلي مسلسل مع الزعيم لأن السنة اللي قبليها كانوا عايزني واعتذرت، وقلت إن شاء الله السنة اللي بعدها ووعدت وكنت صادقة”.

إلهام عبد البديع في مسلسل فلانتينو

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "لما جالي الدور في فلانتينو وافقت فورا رغم إنه أصغر من الدور الأول اللي كنت هاخده بس علشان وعدي، وكنت في المستشفى وقلت لهم أنا عندي شرط واحد: أمضي النهاردة وآخد الورق، علشان جدتي كانت لسه عايشة، وكان نفسها تشوفني بمثّل مع عادل إمام، والحمد لله ربنا حققلي الحلم ده، وحققت لها حلمها".

وتحدثت إلهام أيضا عن معانتها بعد وفاة جدتها قائلة:":"لما جدتي ماتت أنا اتدمرت حرفيًا كأني اتشليت، وكنت باخد أدوية نفسية قوية جدًا وقرار وقف الأدوية فجأة خلاني أفكر أفكار سلبية، عديت بمرحلة صعبة جدًا، بس الحمد لله كان في ناس جنبي وقفوا معايا، وسافرت شوية برا مصر، وقدرت أعدي المرحلة دي

وأكدت إلهام أن الفنان حمادة هلال من أكثر الفنانين الذين دعموها قائلة:" حمادة هلال أكتر حد وقف جنبي وقت محنتي وأنا عملت أغنية مخصوص ليه علشان أعبر عن صداقتنا وكنت حابة أغني معاه لأني بحبه جدًا وبقدره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.