14 مليون مشاهدة على يوتيوب لأغنية تامر حسني "لينا معاد" (فيديو)

حققت أغنية “لينا معاد” للنجم تامر حسني من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، 14 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها ضمن الألبوم.

أغنية لينا معاد

الأغنية من كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي.

وتقول كلمات الأغنية: “هسيب الايام تثبتلك لما تروح وتغيب.. على ايه يا حبيبي هنتعاتب ما خلاص هنسيب.. ومسير الدنيا هتجمعنا من تاني اكيد.. كفايه كلام وخلي حبيبي فراقنا يليق.. بسنين عيشناها بتفاصيلها بين فرح وضيق.. وهتفضل دائمًا على بالنا حتى واحنا بعيد.. لينا معاد نتقابل فيه بعد اما نحاول واحنا بعاد.. وهنحكي ازاي عدينا بكل دقيقه فراق.. وهتعرف ان ليالي البعد مش مستاهله عناد.. لينا معاد نتقابل فيه بعد اما نحاول واحنا بعاد.. وهنحكي ازاي عدينا بكل دقيقه فراق.. وهتعرف ان ليالي البعد مش مستاهله عناد”.

ألبوم تامر حسني الجديد

ألبوم "لينا معاد" يتضمن أغاني: "الأنوثة الطاغية، ⁠يا حب، ⁠حبك لو غلطة، ⁠خلونا نشوفكم تاني، ⁠لينا معاد، ⁠هو ده بقى، ⁠حبيبي تقلان، ⁠الذوق العالي، ⁠يلا يا كداب، ⁠واحشني يا ابن اللذينة، ⁠الاحتياج وحش، ⁠هيموت ويرجع، ⁠مستني إيه، ⁠حفلة تخرج من حياتي، ⁠ملكة جمال الكون".

