تامر حسني: عندي ناس كتير عايز أخرجها من حياتي (فيديو)

تامر حسني
تامر حسني

قال الفنان تامر حسني: إن لديه أشخاصا كثرين يريد أن يخرجوا من حياته، وأضاف:" كل الناس عندهم حد عايزين يخرجوه من حياتهم.. بيبقي حوالينا أحيانا ناس عاملين بيحبونا وهما مش بيحبونا علشان كده أغنية حفلة تخرج من حياتي كانت بتعبر عن الموقف ده". 

وأكد تامر حسني أن لهجته السورية في فيلم الفلوس كان صوته الحقيقي وليس دوبلاج، مشيرا إلي أن كان البعض يعتقد أنه تم استخدام الدوبلاج.

وأشار تامر حسني إلى أنه يحب رقم 7 بشكل كبير، مضيفا أن هذا الرقم لديه أسرار كثيرة في حياته.

وكان الفنان تامر حسني، تحدث عن كواليس أول أغنية في مسيرته وهي “راحت حبيبتي مني”، مشيرًا إلى أنه تعرض للهجوم بعد طرحها.

وقال: "قالوا لي أنت لحقت تنجح، أمَّال لو الأغنية فشلت كنت عملتو إيه ممكن يكون حد ورا ده أو حد مش معجب أنك تعمل كذا حاجة".

تامر حسني يروي كواليس أول أغنية في مسيرته:" قالولي انت لحقت تنجح 

وأضاف: "يعني أنت مضايقك إني أنا لحنت طب أنا هلحن تاني. كان ممكن أحبط وأقول مش هلحن تاني لكن لحنت تاني وغصب عني رحت كتبت ولحنت أغنية يا نور عيني ونجحت جدا ا". 

