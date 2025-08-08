الجمعة 08 أغسطس 2025
وفاة الفنان سيد صادق وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

الفنان سيد صادق
الفنان سيد صادق

أعلن الكاتب لؤي السيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والده الفنان سيد صادق، عن عمر ناهز 80 عاما. 

وفاة الفنان سيد صادق 

وكتب نجل الفنان سيد صادق قائلا: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)”. 

موعد ومكان صلاة الجنازة 

وتابع: “صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة… مكان المقابر .. طريق الفيوم”. 

