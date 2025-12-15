مسلسلات رمضان 2026، أسرة "توابع" تدرس مد العمل لـ 30 حلقة

18 حجم الخط

استقرت الفنانة ريهام حجاج على مسلسلها الجديد "توابع" لخوض سباق دراما رمضان 2026 به، حيث بدأت فعليًا تصوير المشاهد الأولى من العمل في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري.

ويأتي اختيار "توابع" من بين عدد من السيناريوهات التي عرضت على النجمة، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

تفاصيل العمل وتجسيد شخصية "إنفلونسر"

تجسد ريهام حجاج في المسلسل شخصية "إنفلونسر" تسعى لتبرئة نفسها من جريمة قتل غامضة، وتدور الأحداث حول رحلتها للكشف عن الحقيقة في إطار من التشويق والإثارة.

وكشفت الشركة المنتجة للعمل عن دراسة مقترح لتحويل المسلسل من 15 حلقة إلى 30 حلقة، نظرًا لثراء القصة وقدرتها على استيعاب هذا الامتداد الزمني.

ويضم العمل نخبة من النجوم الكبار بجانب ريهام حجاج، منهم: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وسوسن بدر، ومن المتوقع أن يستمر التصوير في الديكور الحالي لما يقرب من أسبوع قبل الانتقال إلى مواقع تصوير أخرى.

عودة ريهام حجاج بالثلاثي الناجح

يُعد مسلسل "توابع" هو التعاون الدرامي الثاني على التوالي الذي يجمع النجمة ريهام حجاج، والكاتب محمد ناير، والمخرج يحيى إسماعيل، بعد النجاح الذي حققه مسلسلهم الأخير "أثينا" الذي عُرض في رمضان الماضي.

