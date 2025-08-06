أسيوط تستعد لاحتفالات دير السيدة بجبل درنكة

قال اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إن المحافظة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكه، والتي تُعد واحدة من أبرز المناسبات الدينية التي تشهدها مصر كل عام، تزامنًا مع ذكرى مرور العائلة المقدسة بالأراضي المصرية، والتي تمتد فعالياتها خلال الفترة من 7 إلى 21 أغسطس الجاري.

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال مولد السيدة العذراء

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والأحياء، لا سيما حي شرق وحي غرب ومركز أسيوط، لضمان خروج الاحتفالات بالشكل اللائق الذي يليق بقيمة الحدث ومكانته الدينية والسياحية، مشددًا على أن هناك تكليفات مباشرة لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، لإعادة الانضباط إلى الشارع وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والزائرين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الاحتفالات تجذب سنويًا مئات الآلاف من الزوار من مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن توافد العديد من السائحين من دول العالم، ما يجعلها مناسبة قومية تستدعي التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان راحة وسلامة الزوار وتنشيط حركة السياحة الدينية بشكل يليق بمكانة أسيوط التاريخية والدينية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الحدث، وقد تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات النقل والمواصلات، وتكليف إدارة المواقف بتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار إلى الدير، إلى جانب رفع كفاءة الطرق المؤدية إليه وصيانة أعمدة الإنارة وتجميل المداخل والمحاور الحيوية المؤدية إلى منطقة الاحتفالات.

وأشار إلى أن هناك خطة متكاملة لتوفير الخدمات الطبية، تشمل نشر سيارات الإسعاف في محيط الدير، وتفعيل خطط الحماية المدنية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السلع والمنتجات المتداولة بالمنطقة لضمان سلامتها وجودتها حفاظًا على الصحة العامة.

وتابع محافظ أسيوط إنه تم التوجيه بتكثيف الحملات المرورية لضبط حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية في محيط الدير والمناطق المحيطة به، فضلًا عن استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من خلال تشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

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