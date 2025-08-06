زراعة أسيوط تتابع إنتاجية الذرة والسمسم والأعلاف الخضراء بالفتح

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتنفيذ المشروعات التنموية، لاسيما تلك التي تستهدف صغار المزارعين والسيدات في القرى والنجوع، فضلًا عن دعم المبادرات الزراعية والإنتاجية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن الأسيوطي.

تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

وشدد محافظ أسيوط على أهمية حماية الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والمخلفات الزراعية، من خلال تعزيز جهود جميع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، في إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق التنمية المستدامة ضمن "رؤية مصر 2030".

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية متابعة إنتاجية المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك المياه ومواجهة التحديات الراهنة، داعيًا إلى تكثيف جهود الإرشاد الزراعي وتطبيق أحدث التوصيات الفنية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، تابعت زراعات المحاصيل الصيفية لموسم 2025 بمركز الفتح والتي تشمل الذرة الشامية، السمسم، والأعلاف الخضراء وتبين أن النباتات بحالة جيدة ومبشرة، وخالية من الأمراض والآفات.

وتم عقد لقاء بعدد من المزارعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لهم بهدف تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية، بما يتماشى مع خطة الدولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية المستدامة.

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