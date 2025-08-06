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انطلاق حملة صيانة شاملة وتشجير بمدارس أسيوط

أعمال التشجير بمدارس
أعمال التشجير بمدارس أسيوط،فيتو

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط حملة شاملة لصيانة وتشجير كافة مدارس المحافظة بمختلف الإدارات التعليمية ومراجعة كافة إجراءات السلامة العامة والمرافق والتأكد من جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وذلك فى إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظة أسيوط.

انطلاق أعمال الصيانة بمختلف إدارات المحافظة 

وأشار محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط  إلى أن أعمال الصيانة مستمرة بمختلف إدارات المحافظة، حيث انطلقت بمدارس إدارة الغنايم التعليمية حملة مكبرة للصيانة والتشجير لمختلف المدارس بمتابعة وإشراف من عاطف احمد عبد العال مدير إدارة الغنايم التعليمية بالتنسيق الكامل مع مسئولى هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وبدعم مستمر من الوزير المحافظ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن عمليات الصيانة الشاملة والبسيطة مستمرة بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى بالتنسيق مع هيئة الابنية التعليمية فضلا عن تكثيف اعمال النظافة والتجميل وزراعة الشتلات والأشجار المثمرة بالمدارس تنفيذا لخطة الوزارة والمبادرات الرئاسية اتحضر للأخضر وزراعة ١٠٠ مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث. 

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وأشار وكيل الوزارة بأسيوط إلى الانتهاء من تجهيزات قاعات رياض الأطفال والفصول، ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية وحجرات تحضير المعامل، وكذلك معامل الحاسب الآلي ومعامل الوسائط المتعددة وغرف المصادر والمكتبات وحجرات التربية الفنية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلى، وقاعات الاجتماعات، وحدائق المدارس والتأكد من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها وأدوات المعامل لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على انطلاق عام دراسي منضبط بكافة المحافظات.

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