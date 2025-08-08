تحرير 564 محضرا في حملة تموينية لضبط الأسواق بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها التموينية المكثفة على مختلف المنشآت التموينية والأسواق والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات توزيع المواد البترولية، وضبط أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار تمس حقوق المواطنين، والتأكد من صلاحية المعروض من السلع الغذائية حفاظًا على الصحة العامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع إداراتها الفرعية في المراكز والمدن، شنت خلال الأيام الماضية عددًا من الحملات التموينية المكبرة التي استهدفت الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز وجميع منافذ توزيع السلع، وأسفرت عن تحرير 564 محضرًا متنوعًا للمخالفين، بواقع 462 محضرًا في مجال المخابز البلدية، و102 محضر في قطاع الأسواق والمنشآت التموينية.

ضبط لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملات التموين نجحت في ضبط العديد من المخالفات التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، حيث تم ضبط 130 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 21 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، في محاولة للاستفادة غير المشروعة من دعم الدولة.

تحرير 28 محضر غلق لتجار تموينيين

كما أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضر غلق لتجار تموينيين، إلى جانب 14 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و7 محاضر غلق لمستودعات البوتاجاز، و6 محاضر لعدم إعلان أسعار أسطوانات الغاز، فضلًا عن تحرير 6 محاضر بيع سجائر بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية، و26 محضرًا آخر لعدم إعلان الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

تحرير 462 محضرًا متنوعًا في قطاع المخابز

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أكد محافظ أسيوط أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط العديد من المخالفات داخل المخابز البلدية، حيث تم تحرير 462 محضرًا متنوعًا شملت محاضر نقص وزن في الرغيف، ومخالفات تتعلق بعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة العامة داخل المخبز، بالإضافة إلى تحرير محاضر بسبب غلق المخابز بالأقفال الحديدية دون إذن، وتوقف جزئي عن الإنتاج، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية توضح مواعيد التشغيل وحصة الدقيق، وكذلك التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق، إلى جانب عدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز المقرر.

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة مستمرة في حملاتها الرقابية والتموينية بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي محاولة للإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمقدرات الدعم، لافتًا إلى أهمية مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114) أو من الأرقام الأرضية (088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع "فيس بوك":

https://www.facebook.com/assioutgovernorate كما يمكن تقديم الشكاوى أيضًا عبر الرقم المختصر 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة: www.shakwa.eg

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.