الأربعاء 06 أغسطس 2025
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فوز إدارة التدريب بمياه أسيوط بالمركز الأول في التقييم السنوي بين الشركات

فوز إدارة التدريب
فوز إدارة التدريب بمياه أسيوط بالمركز الأول في التقييم، فيتو

تقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برئاسة المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  بخالص التهنئة والتقدير للإدارة العامة للتدريب التابعة لقطاع الموارد البشرية، وذلك بمناسبة حصوله على شهادة تقدير من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي "الإدارة العامة للتدريب إدارة دعم مراكز التدريب".

فوز الإدارة العامة للتدريب بمياه أسيوط بالمركز الأول على مستوى الشركات

وجاء هذا التكريم بعد أن حققت الإدارة العامة للتدريب بمياه أسيوط بالمركز الأول على مستوى الشركات التابعة، في التقييم السنوي الذي أجرته الشركة القابضة، تقديرًا لتميّزها في تنفيذ وإدارة منظومة التدريب والتدريب الإلكتروني، بما يعكس جهودًا واضحة وتخطيطًا محكمًا وتطويرًا مستمرًا في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية.

ويأتي ذلك في إطار دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الدائم للتميّز المؤسسي والارتقاء بمنظومة التدريب وبناء القدرات. 

وفي هذا السياق أعرب رئيس مياه أسيوط عن بالغ فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب هو استثمار حقيقي في المستقبل، وأن دعم وتأهيل الكوادر البشرية يظل في صدارة أولويات الشركة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكدت شركة مياه أسيوط والوادي الجديد أن هذا التقدير يعكس روح العمل الجماعي والتكامل داخل قطاع الموارد البشرية، ويُعد حافزًا قويًا لمزيد من التميز والنجاحات في مسيرة التطوير المستدام.

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