جامعة أسيوط تعقد اجتماعًا لتنظيم القوافل الطبية وخدمة المجتمعات الأكثر احتياجًا

عقدت جامعة أسيوط اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية "زووم" مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك بهدف مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال القوافل الطبية وتنمية المجتمعات الأكثر احتياجًا، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

شارك في الاجتماع من جامعة أسيوط الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونادية سليم منسقة التعاون مع المؤسسة، بينما شارك من جانب مؤسسة حياة كريمة الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني سابقًا والمستشار الطبي للمؤسسة، والدكتورة منى يوسف، مسؤولة القوافل الطبية، والعقيد أحمد جلال، مدير مكتب المؤسسة بمحافظة أسيوط.

الوصول بالخدمة الصحية إلى القرى والمناطق النائية

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا بالغًا بدورها المجتمعي والتنموي، وتحرص على التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة في تنفيذ القوافل الطبية، باعتبارها وسيلة فعالة للوصول بالخدمة الصحية إلى القرى والمناطق النائية.



وأشار إلى أن جامعة أسيوط تسخّر إمكاناتها البشرية والطبية والعلمية من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وتجسد هذا التعاون صورة واضحة من صور التكافل المجتمعي، مؤكدًا استمرار الدعم من جانب الجامعة لمثل هذه المبادرات التنموية التي تخدم المواطن المصري في صعيد مصر.

وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل الدكتور محمود عبد العليم تحيات وتقدير الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إلى القائمين على مؤسسة "حياة كريمة"، مشيدًا بالدور الوطني الرائد الذي تقوم به المؤسسة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخدمة أبناء الوطن في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأشد احتياجًا.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة، من بينها تطوير آليات تنظيم القوافل، والتوسع الجغرافي لتغطية أكبر عدد من القرى، وضمان استدامة العمل الميداني، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة من جميع الشركاء.

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