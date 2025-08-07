الخميس 07 أغسطس 2025
محافظات

جامعة أسيوط تتابع استعدادات داري الإقامة بالدقي والقصر العيني لاستقبال الإجازة الصيفية

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة داري الإقامة التابعة لجامعة أسيوط،فيتو

عقد مجلس إدارة داري الإقامة بالدقي والقصر العيني التابعين لجامعة أسيوط اجتماعه الدوري، في إطار حرص جامعة أسيوط على تقديم خدمات متميزة لنزلائها،  وبرعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة الدارين، وبحضور أعضاء المجلس، لمتابعة مدى جاهزية المرافق والخدمات تزامنًا مع بدء موسم الإجازة الصيفية.

 

استعدادات خاصة ورفع كفاءة المرافق والخدمات 

 أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن داري الإقامة بالدقي والقصر العيني تُعدان امتدادًا لمكانة الجامعة، وهو ما يستلزم تقديم خدمات متميزة تليق باسم الجامعة واحتياجات نزلائها. 

مشيرًا إلى أن فترة الإجازة الصيفية تشهد إقبالًا متزايدًا على الإقامة، ما يتطلب استعدادات خاصة ورفع كفاءة المرافق والخدمات لضمان توفير بيئة مريحة تعكس الصورة المشرفة للجامعة.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها القواعد المنظمة للإقامة، حيث تم التأكيد على أولوية الحجز لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المكلفين بمهام رسمية، بالإضافة إلى المنتسبين لجامعة أسيوط. كما تم استعراض الموقف المالي لصندوق دار الإقامة، وبحث احتياجات الدارين من المستلزمات الضرورية، لضمان بيئة إقامة ملائمة وواجهة مشرفة للجامعة.

جامعة أسيوط تشارك في ورشة "معامل التأثير العربي" لدعم تصنيف المجلات العلمية

جامعة أسيوط تعقد اجتماعًا لتنظيم القوافل الطبية وخدمة المجتمعات الأكثر احتياجًا

 

شارك في الاجتماع كل من الدكتور رجب الكحلاوي، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سليمان، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ أيمن شحاتة، أمين الجامعة المساعد، والأستاذ أحمد شوقي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والأستاذة إبرهيم عبد التواب، مدير عام مكتب رئيس الجامعة بالقاهرة والمشرف العام على الدارين، والأستاذ محمد أمين سلامة، مدير عام الحسابات والموازنة بالجامعة.

