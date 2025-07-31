الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة أسيوط بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مراقبة الأغذية

فريق مراقبة الغذاء
فريق مراقبة الغذاء بصحة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة بقيادة دكتورة عزة البدري مدير إدارة الأغذية بالمحافظة حصلت على المركز الأول على مستوى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، على مستوى الجمهورية وذلك خلال عرض مؤشرات الأداء النصف سنوي  لعام 2025 م، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط بتكثيف جهود مراقبي الأغذية بالمحافظة للتفتيش على المنشآت الغذائية والرقابة على الأغذية المعروضة بالأسواق؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ارتفاع مؤشرات الأداء لعام 2025 مقارنة بالعام السابق

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى ارتفاع مؤشرات الأداء عن عام 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث حصلت إدارة مراقبة الأغذية على نسبة 100٪ على مؤشرات تحرير محاضر الجنح الصحية حيال مخالفات العاملين بتداول الغذاء الغير حاصلين على شهادات صحية، مؤشر المرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية، سرعة ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال حالات اشتباه التسمم الغذائي، زيادة سحب عينات الأغذية عالية الخطورة بنسبة 108%، وحصلت على نسبة 100٪ في استخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال الأغذية.

سحب 3398 عينة غذاء وحررت 3482 محضرا

وأشارت الدكتورة  مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الفترة الماضية بسحب 3398 عينة وحررت  3482 محضر وأعدمت 5710 كيلو و723 لتر خلال مرورها علي 4317 منشأة ومخاطبة الأحياء ومجالس المدن بإغلاق 828 منشأة لعدم وجود تراخيص تشغيل هذا وقد تم اصدار  9501 شهادة صحية للعاملين بمجال الأغذية ومتابعة 41 حالة تسمم غذائي خلال النصف الأول من العام 2025م

وهنأ الدكتور عبد المالك الشناوي مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بصحة أسيوط مراقبي الأغذية بديوان مديرية الصحة وجميع الإدارات الصحية، بحصولهم على المركز الأول عبر منافسة قوية بين مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، مشيدًا بجهودهم خلال الفترة الماضية بجميع الإدارات الصحية وارتفاع مؤشر الأداء مقارنة بمؤشر العام السابق، وحثهم على استمرار الحملات المتتابعة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

صحة أسيوط بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في خدمات القوافل الطبية

صحة أسيوط: إجراء 57 قسطرة قلبية خلال شهر بالمستشفى العام

ووجَّه الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط التحية لفريق عمل مديرية الصحة بالمحافظة، على هذا الجهد الذي ظهر ملحوظًا بارتفاع مستوى التقييم هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ومؤكدًا استمرار العمل نحو تحسين مستويات الأداء في جميع قطاعات الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة مراقبة الاغذية أسيوط الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الصحة والسكان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط تسمم غذائي محافظ أسيوط مجلس الوزراء محافظة اسيوط مديرية الصحة بأسيوط وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

تعليم أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لمقار اللجان الانتخابية بالمدارس

وكيل تعليم أسيوط يتابع أعمال تجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

تكليف وندب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بالاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية

أسيوط تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ وتستعين بالشباب لتنظيم الناخبين

جامعة أسيوط تطلق فعاليات المهرجان الإعلامي الـ17 لمشروعات التخرج الطلابية (صور)

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وتجديد تكليف رؤساء الأقسام بعدد من الكليات

محافظ أسيوط يشهد تسليم 30 جهازا كهربائيا للعرائس اليتيمات (صور)

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

توتنهام يفوز على آرسنال 0/1 وديا (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads