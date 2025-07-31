صحة أسيوط بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مراقبة الأغذية

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة بقيادة دكتورة عزة البدري مدير إدارة الأغذية بالمحافظة حصلت على المركز الأول على مستوى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، على مستوى الجمهورية وذلك خلال عرض مؤشرات الأداء النصف سنوي لعام 2025 م، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط بتكثيف جهود مراقبي الأغذية بالمحافظة للتفتيش على المنشآت الغذائية والرقابة على الأغذية المعروضة بالأسواق؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ارتفاع مؤشرات الأداء لعام 2025 مقارنة بالعام السابق

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى ارتفاع مؤشرات الأداء عن عام 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث حصلت إدارة مراقبة الأغذية على نسبة 100٪ على مؤشرات تحرير محاضر الجنح الصحية حيال مخالفات العاملين بتداول الغذاء الغير حاصلين على شهادات صحية، مؤشر المرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية، سرعة ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال حالات اشتباه التسمم الغذائي، زيادة سحب عينات الأغذية عالية الخطورة بنسبة 108%، وحصلت على نسبة 100٪ في استخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال الأغذية.

سحب 3398 عينة غذاء وحررت 3482 محضرا

وأشارت الدكتورة مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الفترة الماضية بسحب 3398 عينة وحررت 3482 محضر وأعدمت 5710 كيلو و723 لتر خلال مرورها علي 4317 منشأة ومخاطبة الأحياء ومجالس المدن بإغلاق 828 منشأة لعدم وجود تراخيص تشغيل هذا وقد تم اصدار 9501 شهادة صحية للعاملين بمجال الأغذية ومتابعة 41 حالة تسمم غذائي خلال النصف الأول من العام 2025م

وهنأ الدكتور عبد المالك الشناوي مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بصحة أسيوط مراقبي الأغذية بديوان مديرية الصحة وجميع الإدارات الصحية، بحصولهم على المركز الأول عبر منافسة قوية بين مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، مشيدًا بجهودهم خلال الفترة الماضية بجميع الإدارات الصحية وارتفاع مؤشر الأداء مقارنة بمؤشر العام السابق، وحثهم على استمرار الحملات المتتابعة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

ووجَّه الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط التحية لفريق عمل مديرية الصحة بالمحافظة، على هذا الجهد الذي ظهر ملحوظًا بارتفاع مستوى التقييم هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ومؤكدًا استمرار العمل نحو تحسين مستويات الأداء في جميع قطاعات الصحة.

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