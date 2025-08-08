أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

إعلام عبري: الكابينت يصدق على اقتراح نتنياهو باحتلال قطاع غزة

أكدت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول رفيع، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي “كابينت” صدق على اقتراح رئيس الوزراء باحتلال مدينة غزة.

نهال عنبر تحسم جدل القبض على الفنانة وفاء عامر

دافعت الفنانة نهال عنبر عما نشر عن تورط الفنانة وفاء عامر مع البلوجرز الذين تم القبض عليهم.

صور لأقمار صناعية تظهر حشودا عسكرية قرب غزة تمهيدا لاحتلال القطاع

أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.

اليوم، انطلاق النسخة 67 من الدوري المصري ووادي دجلة وبيراميدز في ضربة البداية

ينطلق اليوم الجمعة، الدوري المصري الممتاز، "الإيجيبشن ليج" مع النسخة الـ 67 في موسمه الجديد 2025-2026، بنظام استثنائي، يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط في النسخة الأخيرة.

وفاة الفنان سيد صادق وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

أعلن الكاتب لؤي السيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والده الفنان سيد صادق، عن عمر ناهز 80 عاما.

وزير الخارجية الأمريكي يرحب بموافقة الكابينت على احتلال غزة ويحمل فرنسا المسؤولية

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل هي من تحدد في النهاية ما يجب فعله من أجل أمنها".

تامر حسني: نجاحي مضايق ناس كتير وحاسديني إني بكتب وألحن وأغني

تحدث الفنان تامر حسني، عن كواليس أول أغنية في مسيرته أغنية “راحت حبيبتي مني”، مشيرًا إلى أنه تعرض للهجوم بعد طرحها.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها افتتاح الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم، تشهد اليوم الجمعة انطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بثلاث مواجهات من العيار الثقيل كما تتواصل مباريات أمم إفريقيا للمحليين بالإضافة لمباريات الأندية الأوروبية الودية.

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الجاسوس الذي أعدمته السلطات كان عالما نوويا تهمته التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات سرية وحساسة عن البرنامج النووي خلال حرب الـ12 يوما.

الزمالك بـ"نيو لوك" يصطدم بـ طموح سيراميكا كليوباترا الليلة في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، على إستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وصلت إلى 50 مليون دولار، واشنطن تضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي مادورو

أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي يوم الخميس عبر منصة "إكس" زيادة المكافأة المقدمة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار.

إصابة 17 شخصا بينهم سياح، اللقطات الأولى لحادث تصادم مروع بطريق مرسى علم (فيديو)

شهد طريق القصير مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء الخميس، حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات، إحداها جيب سفاري واثنتان من نوع كوستر، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا.

ارتفاع تمهيدي للموجة الحارة، درجة الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الجمعة ويسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

"تكميم الأفواه" على الطريقة الغربية، بدء سريان قانون مثير للجدل في الاتحاد الأوروبي

دخل قانون حرية الإعلام الأوروبي المثير للجدل حيز التنفيذ يوم الجمعة، والذي يمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات إضافية للتدخل في الفضاء الإعلامي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

من الإسكندرية إلى الصعيد، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 14 مسجدا في 8 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 8 من أغسطس 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 10 مساجد، وصيانًة وتطويرًا 3 مساجد.

