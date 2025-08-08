تامر حسني: نجاحي مضايق ناس كتير وحاسديني إني بكتب وألحن وأغني

تحدث الفنان تامر حسني، عن كواليس أول أغنية في مسيرته أغنية “راحت حبيبتي مني”، مشيرًا إلى أنه تعرض للهجوم بعد طرحها.

وقال: "قالوا لي أنت لحقت تنجح، أمَّال لو الأغنية فشلت كنت عملتو إيه ممكن يكون حد ورا ده أو حد مش معجب أنك تعمل كذا حاجة".

وأضاف: "يعني أنت مضايقك إني أنا لحنت طب أنا هلحن تاني كان ممكن أحبط وأقول مش هلحن تاني لكن لحنت تاني وغصب عني رحت كاتب كتبت ولحنت اغنية يا نور عيني ونجحت جدا من أنجح أغاني عمري لاقيت في ناس بتقول انت لحقت تلحن علشان تكتب اكتشفت إني في ناس مش عايزك كويس أصلًا".

