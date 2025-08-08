وصلت إلى 50 مليون دولار، واشنطن تضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي مادورو

أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي يوم الخميس عبر منصة "إكس" زيادة المكافأة المقدمة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار.



وكتبت بوندي: "اليوم تعلن وزارة العدل ووزارة الخارجية مكافأة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على نيكولاس مادورو".

وفي مقطع فيديو رافق المنشور، زعمت النائبة العامة الأمريكية أن الرئيس الفنزويلي "يستخدم المنظمات الإرهابية الدولية" لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر وزارة العدل الأمريكية، مادورو "أحد أكبر تجار المخدرات في العالم" ويمثل "تهديدًا للأمن القومي" للولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد وجهت في مارس 2020، خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، اتهامات لمادورو وعدد من المسؤولين الفنزويليين الآخرين بالضلوع في "الإرهاب المتعلق بالمخدرات"، وحددت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى "اعتقال و/أو إدانة" الرئيس الفنزويلي.

أما الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن فلم تعترف بـنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو الماضي وفاز فيها مادورو، وأعلنت بدلًا من ذلك منافسه المعارض إدموندو جونزاليس رئيسا منتخبا لفنزويلا.

وقبل تنصيب مادورو في 10 يناير، عقد بايدن اجتماعًا مع جونزاليس واصفًا إياه بالرئيس المنتخب، كما رفع قيمة المكافأة على معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 25 مليون دولار.

