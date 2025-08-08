الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

العالم النووي الجاسوس
العالم النووي الجاسوس روزبه وادي، فيتو

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الجاسوس الذي أعدمته السلطات كان عالما نوويا تهمته التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات سرية وحساسة عن البرنامج النووي خلال حرب الـ12 يوما.


وقالت التقارير إن إيران أعدمت العالم النووي روزبه وادي، في إجراء قانوني وحاسم بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأكيد الحكم في المحكمة العليا، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ونقل معلومات سرية عن عالم نووي إيراني قتل في هجمات إسرائيل في يونيو 2025.

وادي كان يعمل في معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية من جامعة أمير كبير، وكان له دور في تأليف ورقة بحثية مع اثنين من الخبراء النوويين الذين قتلوا لاحقا خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

ووفق التقارير، فقد تم تجنيد وادي من قبل الموساد عبر الإنترنت، والتقى بضباط الموساد في فيينا خمس مرات، وخضع لتدريبات فنية على استخدام نظام الاتصال الآمن لنقل المعلومات.

وخلال محاكمته، اعترف بارتكاب جرائم تجسس كثيرة، وأكد في تسجيلات فيديو نشرها التلفزيون الإيراني أنه زود الموساد بمعلومات عن البرنامج النووي والعلماء النوويين، بما في ذلك معلومات عن عالم نووي اغتيل في هجمات إسرائيلية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اعترافاته بشكل واسع بعد تنفيذ الحكم، مؤكدة أن إدانته شملت تسريب معلومات سرية حساسة تهدد الأمن القومي الإيراني.

وتشير اعترافات روزبه وادي إلى أنه كان على دراية تامة بتعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلي، وواظب عمدا على التعاون معهم. وفقا لوثائق القضية واعترافاته، بدأ وادي تعاونه مع الموساد عبر التواصل الإلكتروني، وتم تجنيده بعد اجتيازه مراحل التقييم الأولي والتثبت من هويته. أُبلغ من ضباط الموساد بأنه سيتم نقله إلى واحد من أفضل أقسام الموساد، وتواصل مع ضابطين من الموساد يحملان أسماء "أليكس" و"كيفن" لبدء التعاون المباشر.

وادي عمل في إحدى المؤسسات الحساسة والمهمة في إيران، ما أتاح له الوصول إلى معلومات سرية نقلها إلى الموساد بعد تجنيده. سافر إلى فيينا للقاء ضباط الموساد وتلقى التعليمات اللازمة من هناك قبل العودة إلى طهران. كما اعترف في تسجيلات فيديو عرضت على التلفزيون الإيراني بنقل معلومات سرية عن البرنامج النووي والعلماء النوويين، بما في ذلك تفاصيل عن عالم نووي اغتيل في هجمات إسرائيلية.

وكانت السلطات الإيرانية شرعت في حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف عملاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وفقا لتقارير صحافية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران شهر يونيو الماضي، وقتلت العديد من العلماء والقادة العسكريين الكبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجاسوس الموساد الاسرائيلي معلومات سرية وحساسة البرنامج النووي العالم النووي روزبه وادي التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي هجمات إسرائيل

الأكثر قراءة

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

ارتفاع تمهيدي للموجة الحارة، درجة الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 جنيهات في الليمون ومفاجأة عن الخيار

وزير الخارجية الأمريكي يرحب بموافقة الكابينت على احتلال غزة ويحمل فرنسا المسؤولية

وفاة الفنان سيد صادق وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

سعر السمك اليوم، قفزة في 4 أصناف منها البلطي والمكرونة وانخفاض كبير بقشر البياض

أستراليا تدعو إسرائيل إلى العدول عن خطة احتلال غزة

إعلام عبري: خطة احتلال غزة تستغرق 6 أشهر و5 أهداف يجب تحقيقها لإنهاء الحرب

خدمات

المزيد

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads
عاجل
زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر من "كارثة" بعد قرار احتلال غزة